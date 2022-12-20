"Визит состоялся вчера, и, возможно, пока немного рано судить. Однако то, что Путин, у которого в последнее время было очень мало зарубежных поездок, сам едет в Минск, и в его делегацию входят министры Лавров и Шойгу – означает, что речь идет о зарубежных странах и о войне", - радиостанции Žinių radijas сказала советник Г. Науседы.

"Не наводит на очень оптимистичные мысли. Видимо, дальнейшая интеграция будет продолжаться, и для нас это означает, что ситуация с безопасностью в регионе, к сожалению, не улучшается", - подчеркнула она.

ELTA напоминает, что в понедельник в Минске В. Путин встретился с лидером Беларуси А. Лукашенко. Как ранее сообщал его офис, в ходе встречи президенты двух стран обсудят вопросы безопасности и поделятся мнениями о "ситуации в регионе и мире". Хотя Киев выразил опасения, что в рамках встречи Путин может оказывать давление на Минск, чтобы тот полностью присоединился к войне против Украины, Кремль поспешил опровергнуть это, назвав подобные заявления "необоснованными" и "глупыми".

Последний раз В. Путин посещал Беларусь летом 2019 г.