Советник президента: обещания Лукашенко предоставить литовцам гражданство Беларуси - ложь и пропаганда

"Это ложь, пропаганда и, наверное, содержание (...) важно меньше всего. Эта пропагандистская новость предназначена, наверное, прежде всего, чтобы показать жителям и гражданам, что Беларусь является открытым, дружественным государством, которое хочет уживаться со всеми, не делая никому ничего плохого, а вокруг такие, которые хотят чего-то плохого для Беларуси. И это совершенная ложь. Это государство, присоединившееся к военной агрессии, участвующее в военной агрессии против Украины, а также против нас, организуя различные атаки людьми, толкая их через границу. Это враждебное государство и все, что оттуда исходит, мы должны так и оценивать – это очередное коварство или пропагандисткая новость", – сказал в четверг К. Будрис радио ЛРТ.

К. Будрис не исключает, что призыв А. Лукашенко поменять гражданство может иметь мотивы, но советует перед принятием решения оценить ситуацию с морально-этической точки зрения.

"(...) Если мотивом будет сменить гражданство, так как Лукашенко призвал делать это именно сейчас, то пусть, такова их воля, но мы должны иметь и моральную, и этическую, и всякую другую оценку, так как это государство-агрессор, присоединившееся к преступлениям против человечности. От этого следует отталкиваться", – сказал советник президента.

Недавно белорусский парламентарий Олег Гайдукевич предложил упросить предоставление гражданства гражданам Литвы, Латвии и Польши. На это отреагировал А. Лукашенко, пообещав делать все возможное, чтобы "честным и хорошим соседям" было предоставлено гражданство Беларуси.