"Мы не можем гарантировать, что это реальные намерения, но если это так, то это, несомненно, затронет литовские компании, работающие в этой сфере (...). Мы увидим, когда наступит эта дата, насколько эти намерения будут подлинными, или, может быть, это некое средство давления или угроза", — сказал Кулешюс в четверг в интервью радиостанции LRT.
По словам Кулешюса, минский режим действует "с вредительской целью", поэтому эти заявления, угрозы и возможные действия необходимо оценивать, а также готовиться к ним, отстаивая интересы Литвы и ее предпринимателей политико-правовыми средствами, а также должны быть подготовлены альтернативы ограничительным мерам.
"Мы понимаем, что режим, правящий в соседней стране, не принимает решения руководствуясь общепризнанным правом, поэтому мы должны быть готовы к самым разным действиям, как симметричным, так и асимметричным", — сказал советник президента.
В среду компания "Литовские железные дороги" подтвердила, что получила официальное уведомление о введении "Белорусскими железными дорогами" запрета на транзит нефтепродуктов и удобрений из Литвы через Беларусь. Ожидается, что запрет вступит в силу в понедельник, 7 февраля.
Минск объявил об этих ограничениях после введения санкций США против "Беларуськалия", вступивших в силу в начале декабря, и принятия правительством Литвы решения о расторжении с февраля соглашения между ЛЖД и белорусской компанией, поскольку оно не отвечало интересам национальной безопасности Литвы.
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