Советник президента об ограничениях для россиян и белорусов: во время войны это необходимо

"Такое ограничение во время войны, когда Россия и Беларусь осуществляют агрессию против Украины – необходимо, пока у нас такая ситуация, пока она не изменилась. Здесь я бы в первую очередь сосредоточился на ближайших решениях, которые связаны с войной в регионе. Мы не можем позволить себе расширять круг лиц с двойным гражданством из этих государств", - во вторник радиостанции "Žinių radijas" сказал К. Будрис.

Однако советник Г. Науседы отметил, что в долгосрочной перспективе, возможно, придется искать решения, которые позволили бы пересмотреть предложенные ограничения. Но, по его словам, упростить процедуру получения гражданства можно будет только в том случае, если ситуация с безопасностью в регионе существенно изменится, а Москва прекратит боевые действия в Украине.

"В долгосрочной перспективе у нас все же должны быть предусмотрены механизмы для пересмотра всего этого, если ситуация изменится, что очень и очень маловероятно", - подчеркнул он.

ELTA напоминает, что в Сейме идет обсуждение предложения министра внутренних дел Агне Билотайте и председателя парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринаса Касчюнаса приостановить прием заявлений граждан России и Беларуси и решений по ним относительно гражданства Литовской Республики. По словам инициаторов, последнее предложение представлено после оценки значения института гражданства и с целью не допустить получения гражданства Литвы гражданами тех стран, которые участвуют в российской агрессии против Киева.