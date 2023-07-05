Советник президента об инициативе обращения в КС по поводу Стамбульской конвенции: это – бессмысленный шаг

"Я думаю, что у президента нет сомнений в том, что Стамбульская конвенция соответствует Конституции Литвы. Стамбульская конвенция была внесена ​​на ратификацию еще при предыдущем президенте, то есть во время нахождения госпожи Дали Грибаускайте на посту президента, а это, наверное, уже лет пять. Никто не сомневался в этом в течение пяти лет. Сейчас вдруг решили спросить. Юридической логики в этом, наверное, около нуля, но ничто не запрещает спрашивать", — сказал Ф. Янсонас в интервью радиостанции Žinių radijas во вторник, отвечая на просьбу оценить внесенное в Сейм постановление об обращении в Конституционный Суд с просьбой проверить Стамбульскую конвенцию на предмет ее соответствия Конституции Литвы.