Советник президента об инициативе обращения в КС по поводу Стамбульской конвенции: это – бессмысленный шаг

"Я думаю, что у президента нет сомнений в том, что Стамбульская конвенция соответствует Конституции Литвы. Стамбульская конвенция была внесена на ратификацию еще при предыдущем президенте, то есть во время нахождения госпожи Дали Грибаускайте на посту президента, а это, наверное, уже лет пять. Никто не сомневался в этом в течение пяти лет. Сейчас вдруг решили спросить. Юридической логики в этом, наверное, около нуля, но ничто не запрещает спрашивать", — сказал Ф. Янсонас в интервью радиостанции Žinių radijas во вторник, отвечая на просьбу оценить внесенное в Сейм постановление об обращении в Конституционный Суд с просьбой проверить Стамбульскую конвенцию на предмет ее соответствия Конституции Литвы.
Советник президента размышлял, что в оценках КС по этому вопросу нет необходимости, а если бы они были, как утверждал Ф. Янсонас, то, вероятно, добавили бы драматизма в законотворческий процесс.
"Повлияет ли каким-то образом на голосование решение Конституционного суда о том, что черное — это черное, а белое — это белое? Может, а может и нет? Это бессмысленный шаг, но он поднимет шум и драму", – сказал советник Г. Науседы.
По словам Ф. Янсонаса, он считает, что не нужна и оценка президента Г. Науседы по вопросу Стамбульской конвенции. По его мнению, депутаты Сейма сами способны принять решение о ратификации этого международного документа, поэтому советник президента призвал Парламент двигаться к этому решению.
"Здесь не нужно лидерство. (...) В Сейм внесен документ и он либо ратифицирует его, либо не ратифицирует. Не требуется никакое дополнительное лидерство. Там находится 141 взрослый человек, который выбирает между двумя кнопками "да" и "нет". Какое лидерство? Возьми и нажми", — сказал Ф. Янсонас.
Глава Парламента Виктория Чмилите-Нильсен вместе с представителями правящей коалиции и социал-демократами Сейма инициировала обращение Парламента в Конституционный Суд по поводу Стамбульской конвенции.
В проекте постановления, зарегистрированном на прошлой неделе, указывается, что с одобрения Сейма Конституционному Суду будет предложено оценить Стамбульскую конвенцию, в частности, нормы документа, касающиеся понятия социального гендера, насилия над женщинами, включаемую в образовательные программы информацию о нестереотипных гендерных ролях – на предмет соответствия Конституции Литвы.