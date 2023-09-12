Советник президента о стоимости танков для Литвы: сумма будет выше, чем сейчас можем себе представить

"У нас нет суммы. Переговоры с отдельными производителями не завершены, четких предложений у нас нет. Другое дело (сумма – ELTA), безусловно, будет больше, чем мы можем сейчас себе представить", - сказал Žinių radijas советник президента.

По его словам, процесс приобретения БМП "Boxer" прекрасно это демонстрирует.

Кроме того, продолжил К. Будрис, затраты на их содержание должны быть включены в закупочную стоимость танков.

"Обычно это составляет до 20-25 процентов от стоимости приобретения", - сказал советник.

"Это долгосрочное обязательство Литвы – политическое, финансовое. Это не просто амбиции и прихоти. Нам придется реализовать все это, одновременно реализуя и другие вещи. В Государственном совете обороны был согласован принцип, что все дополнительные закупки осуществляются за счет бюджетных ассигнований в дополнение к запланированным на оборону 2,5 проц. ВВП", - пояснил К. Будрис.