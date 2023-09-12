Советник президента о призыве женщин на военную службу: процесс будет дороже примерно в три раза

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius
Главный советник президента Кястутис Будрис утверждает, что обязательный призыв женщин на военную службу может быть реализован, если будет принято политическое решение. Однако, отмечает советник лидера страны, это решение потребует больших государственных инвестиций, а военную инфраструктуру придется адаптировать к новой модели призыва.

"Одновременный призыв женщин и мужчин увеличивает цену почти втрое, потому что тогда меняется характер инфраструктуры, начиная с казарм и количества людей. Тогда у нас было бы в два раза больше людей – около 12 тыс., которые ежегодно проходят обязательную военную службу", - сказал К. Будрис Žinių radijas.

Хотя советник президента отмечает, что обязательный призыв женщин потребует значительно больше государственных ресурсов, по его мнению, технически реализовать эту цель возможно. Однако, подчеркивает К. Будрис, если бы было решено пойти по этому пути, в первую очередь следовало бы принять решения относительно всеобщего призыва парней на военную службу.

"Учитывая, что вопрос сам по себе сложный и по нему сложно мобилизовать политическую волю, нам следует начать с общего призыва парней (...). А потом на втором этапе – это все равно придется реализовывать поэтапно, невозможно будет сделать все и сразу – тогда уже можно будет говорить о службе девушек, после оценки извлеченных уроков и других обстоятельств", - сказал он.

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