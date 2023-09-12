Советник президента о призыве женщин на военную службу: процесс будет дороже примерно в три раза

"Одновременный призыв женщин и мужчин увеличивает цену почти втрое, потому что тогда меняется характер инфраструктуры, начиная с казарм и количества людей. Тогда у нас было бы в два раза больше людей – около 12 тыс., которые ежегодно проходят обязательную военную службу", - сказал К. Будрис Žinių radijas.

Хотя советник президента отмечает, что обязательный призыв женщин потребует значительно больше государственных ресурсов, по его мнению, технически реализовать эту цель возможно. Однако, подчеркивает К. Будрис, если бы было решено пойти по этому пути, в первую очередь следовало бы принять решения относительно всеобщего призыва парней на военную службу.