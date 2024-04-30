2024.04.30 11:48

Советник президента о прибывающих в Литву гражданах России и Беларуси: потоки надо существенно сократить

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Baigiamas atnaujinti Medininkų pasienio kontrolės postas
Baigiamas atnaujinti Medininkų pasienio kontrolės postas
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Как утверждает советник президента Кястутис Будрис, необходимо найти решения, ограничивающие поток прибывающих в Литву граждан России и Беларуси. Однако, по его словам, это необходимо сделать, четко выделив представителей белорусской оппозиции.

"Президент говорит, что деятельность, которую ведут против нас белорусские службы, позволяют нам одинаково оценивать всех граждан зарубежных стран – России и Беларуси – которые пересекают границу", – заявил Будрис в эфире радиостанции Žinių radijas.

"(Потоки необходимо) существенно ограничить и сократить, потому что сейчас они слишком большие. И то, что что говорят наша разведка и контрразведка, надо к этому отнестись серьезно", – сказал он.

Тем не менее, по его мнению, при принятии решений об ограничении потоков из России и Беларуси необходимо выделить представителей белорусской оппозиции.

"Не трогать вопросы, которые никто не подвергает сомнению – белорусскую оппозицию, уже находящихся здесь людей, у которых уже есть временный вид на жительство в Литве, которые создают семьи. И перестать запугивать их тяжелыми последствиями в целях политического манипулирования", – подчеркнул он.

На прошлой неделе Сейм принял решение одобрить поправки к закону, направленные на продление национальных санкций против граждан России и Беларуси еще на год и ужесточение досмотра белорусов, прибывающих в страну.

Однако в ходе заседания депутаты Сейма решили не рассматривать предложение консерватора Аудронюса Ажубалиса о лишении граждан России и Беларуси выдаваемого им вида на жительство в случае, если эти лица выезжают на родину чаще одного раза в три месяца.

Несмотря на то, что это предложение было представлено в ходе заседания, из-за отсутствия кворума на заседании данное предложение не было принято к рассмотрению.

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