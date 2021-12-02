"Есть подвижки, действительно начали думать о том, как помочь Литве, Латвии и Польше справиться с этой ситуацией. Это первая инициатива, которая в настоящее время рассматривается Министерством внутренних дел и другими ведомствами", - сообщила в четверг представитель администрации президента литовской национальной теле-радиовещательной компании LRT.

"Это неплохо, но я бы сказала, что этого не достаточно. Мы ожидали еще большего", - добавила она.

По ее словам, такое предложение позволило бы службам, которые получили тысячи заявлений о предоставлении убежища во время миграционного кризиса, вздохнуть с облегчением, но хотелось бы видеть большее участие в кризисном управлении со стороны европейских ведомств.

"Продление сроков обработки заявлений - это уже настоящий глоток воздуха для служб, на которые за очень короткое время обрушились тысячи заявлений. Да, это шаг вперед, но мы хотели бы видеть более активное участие в управлении этим кризисом со стороны европейских институтов", - сказала Скайсгирите.

По словам советника, Литва предложила более важные меры по управлению кризисом.

"Мы предложили Еврокомиссии ряд важных вариантов. В частности, для усиления защиты внешних границ (...). Также необходимо соответствующим образом изменить политику предоставления убежища и миграции с учетом того, что люди не являются обычными мигрантами. Другой аспект - репатриация мигрантов, уже оказавшихся в ЕС. Это огромный пакет, который мы предложили", - сказала старший советник президента.

Европейская комиссия в среду предложила разрешить странам-членам Сообщества, граничащим с Беларусью и сталкивающимся с организованным Минском потоком мигрантов, продлить рассмотрение заявлений о предоставлении убежища.

Это позволит Польше, Литве и Латвии продлить период регистрации новых заявлений о предоставлении убежища с 10 дней до четырех недель и увеличить до четырех месяцев срок принятия решения по заявлению.