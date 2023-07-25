25 июля 2023 г. 10:47

Советник президента о наемниках ЧВК "Вагнер" в Беларуси: мы до конца не знаем, каковы будут их функции

 
ELTA
ru.DELFI.lt
„Wagner“ samdiniai
„Wagner“ samdiniai
ФОТО: AP / Scanpix

Главный советник президента Кястутис Будрис уверяет, что вся имеющаяся у других стран информация о наемниках "Вагнера" доступна и Литве. Тем не менее, советник главы государства признает, что пока до конца не ясно, какова будет функция этих бойцов, переброшенных в Беларусь.

"Мы действительно внимательно следим за ситуацией, и нет такой информации по этому вопросу, которой обладали бы другие страны, а Литва не обладала бы. Мы пограничное государство НАТО и нам важно знать процессы, происходящие рядом. Поэтому мы и делимся этой информацией", – сказал во вторник К. Будрис в эфире радиостанции Žinių radijas.

"Подобно тому, как нет информации с польской стороны, чтобы они знали что-то кроме того, что знаем мы. Так что эта область осведомленности ясна, но не вся информация является открытой", — добавил он.

Однако советник президента не хочет давать прогнозы относительно численности наемников "Вагнера", которая будет размещена в Беларуси.

"Сколько там может появиться в итоге — не буду забегать наперед или гадать. Мы знаем, для чего подготовлена инфраструктура", — сказал он.

К. Будрис также отмечает, что пока неясно, какие функции будут выполнять переброшенные в Беларусь наемники.

"Могу подтвердить, что мы до конца не знаем, каковы будут функции этих наемников (...). Из того вороха получаемой нами информации о том, что они будут обучать силы или выполнять какие-то другие задачи, у нас нет более четкой картины, но мы готовы ко всему", – заверил он.

В последнее время наблюдается перемещение наемников ЧВК "Вагнер" в Беларусь.

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