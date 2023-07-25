Советник президента о наемниках ЧВК "Вагнер" в Беларуси: мы до конца не знаем, каковы будут их функции

"Мы действительно внимательно следим за ситуацией, и нет такой информации по этому вопросу, которой обладали бы другие страны, а Литва не обладала бы. Мы пограничное государство НАТО и нам важно знать процессы, происходящие рядом. Поэтому мы и делимся этой информацией", – сказал во вторник К. Будрис в эфире радиостанции Žinių radijas.

"Подобно тому, как нет информации с польской стороны, чтобы они знали что-то кроме того, что знаем мы. Так что эта область осведомленности ясна, но не вся информация является открытой", — добавил он.

Однако советник президента не хочет давать прогнозы относительно численности наемников "Вагнера", которая будет размещена в Беларуси.

"Сколько там может появиться в итоге — не буду забегать наперед или гадать. Мы знаем, для чего подготовлена инфраструктура", — сказал он.

К. Будрис также отмечает, что пока неясно, какие функции будут выполнять переброшенные в Беларусь наемники.