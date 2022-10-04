"Главный вопрос заключается в том, уменьшились ли силы России настолько, что мы можем уделять меньше внимания обороне или можем не обращать внимания на определенные цифры, сколько их там еще уменьшилось и увеличилось. Ответ - нет", - во вторник радиостанции "Žinių radijas" сказал К. Будрис.
"Они не настолько уменьшились, чтобы мы могли стратегически судить о том, что мы в большей безопасности или что у России нет достаточных возможностей для проведения военных операций ограниченного масштаба здесь, в регионе. Этих сил достаточно, если речь идет о странах Балтии", - пояснил он.
Советник президента указывает, что следующий вопрос заключается в том, достаточны ли возможности России против НАТО.
"Они не были достаточными еще до войны, для проведения какой-либо военной операции против НАТО, против всего альянса. Многое зависит от условий, что и в каком случае мы рассчитываем", - сказал он.
Однако К. Будрис подчеркивает, что уровень агрессивности России в последнее время значительно возрос, и все чаще можно услышать о намерениях применить военную силу против соседних стран для достижения политических целей.
"Здесь мы видим, что это намерение со стороны В. Путина значительно усилилось. (…). Нельзя не обращать внимания на то, что происходит в регионе. Западный военный округ является приоритетным направлением, и западное направление всегда для России было приоритетным направлением в развитии своих сил", - сказал К. Будрис.
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