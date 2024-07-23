Советник президента о дополнительных полигонах: будет такая ситуация, когда придется говорить и о выселении домовладений

„В Литве по-прежнему не хватает полигонов. Нам и далее придется интенсивно искать дополнительные места для их создания, потому что и Литовская армия, и союзники, которые находятся в Литве, должны обучаться и делать это в лучших условиях“, – заявил К. Будрис во вторник в эфире радиостанции LRT.
По словам советника, не исключено, что в будущем, в целях создания полигонов, придется выселять людей, проживающих на намеченных территориях.
„В очередной раз обращаю ваше внимание, что мы продолжим переговоры с другими муниципалитетами, потому что нам понадобится еще большая площадь для полигонов – как минимум 15 на 25 километров. И у нас действительно будет такая ситуация с местными жителями, когда нам придется говорить и о выселении домовладений“ – подчеркнул К. Будрис.
„У нас иная ситуация в Литве – войск будет больше, и союзников обязательно будет больше, они будут передвигаться с техникой, это может вызвать неудобства“, – пояснил он, отметив, что при планировании подобных обсуждений с местным населением чрезвычайно важно правильно оценить риски процессов по созданию полигонов в Таурагском и Шилальском районах.
В Таурагском районе планируется построить полигон площадью примерно 4,3 тыс. гектаров. Между тем, в Шилальском районе – чуть более 2,6 тыс. га.