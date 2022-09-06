"По мнению президента, нам нужно говорить о каком-то разумном уровне фиксации цены на электроэнергию, исходя из возможностей бюджета, но также не забывать о бизнесе, особенно о малом бизнесе, который сталкивается со все более серьезными вызовами", - во вторник радиостанции Žinių radijas сказал Я. Неверович.

Глава Группы по вопросам окружающей среды и инфраструктуры офиса президента говорит, что при рассмотрении возможных мер для бизнеса обсуждаются разные варианты.

"Один из вариантов – предложить малым предприятиям некоторые компенсации, привязав их к среднему потреблению электроэнергии за прошлый год, исходя из того, сколько бизнес платил в прошлом году. Есть некоторая аналогия с ковидной схемой поддержки", - рассуждал он.

На вопрос, устраивает ли офис президента названная премьером сумма, которую планируется выделить на решения энергетического кризиса, советник главы страны не исключил, что расходы могут быть увеличены более чем на 1 млрд. евро. По его словам, можно найти баланс между устойчивостью государственного бюджета и соответствующими мерами, которые позволили бы малому бизнесу и домохозяйствам не в одиночестве решать такие "экзистенциальные вопросы".