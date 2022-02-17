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Главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите считает, что несоответствие между названием представительства Тайваня на литовском, английском и мандаринском наречии китайского языка "легко разрешимо".
Asta Skaisgirytė
Asta Skaisgirytė
© ELTA/M.Morkevičiaus nuotr.

Она призывает правительство определиться с названием миссии.

"Насколько я понимаю, правительство не намерено менять название, но есть одно но - несоответствие между литовским, английским и мандаринским названиями. Это несоответствие, вероятно, решить проще всего, и это работа, которая еще не проделана", — сказала Скайсгирите в интервью радиостанции LRT в четверг.

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"Не может быть несколько названий. Давайте название такое же или другое", — сказала она.

Китай призывает к смене названия на всех языках. По мнению Пекина, это помогло бы нормализовать двусторонние отношения.

Временный поверенный в делах Китая Чу Байхуа в интервью BNS сказал, что слово "Тайбэй" может быть использовано в названии представительства, как и в других подобных учреждениях в других странах мира.

Открытое в прошлом году представительство на литовском и английском языках называется "Представительством тайваньцев", а название "Тайвань" используется на китайском языке.

По словам Байхуа, использование названия острова в названии миссии создает впечатление суверенитета Тайваня. Пекин рассматривает Тайвань как свою сепаратистскую территорию, которую обещает вернуть в долгосрочной перспективе, если потребуется, даже силой.

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