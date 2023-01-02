Советник президента не считает, что Литва находится в большей безопасности, чем год назад

"По сравнению с началом года и тогдашними оценками того, как будут выглядеть военные действия и чем они закончатся, сегодня оценки более четкие и простые, и вероятность военной угрозы для Литвы мы считаем низкой", - заверил Elta представитель главы государства.

"Сравнивая эти оценки, можно сказать, что на данный момент у нас немного больше ясности, и та оценка, что у нас меньшая вероятность военной угрозы Литве… Но делает ли это нас в большей безопасности, чем мы были в начале года? Я бы не согласился с такой оценкой. В таком случае мы должны определить, что мы пытаемся сравнить", - рассуждал он.

К. Будрис обратил внимание, что 2022 год позволил Литве и всему западному миру прояснить свои приоритеты – что нужно армиям стран, чего не хватает, как мы можем лучше и эффективнее работать с союзниками по коллективной обороне НАТО. По его словам, это позволит сделать положительные выводы о деятельности за год. Однако, отметил советник главы страны, сохраняющаяся неопределенность и геополитическая напряженность в регионе не позволяют расслабляться.

"В этом году произошло много событий, которые позволили бы нам сказать – да, мы идем в правильном направлении. Но столько же было и отрицательного. Говоря о российских силах в Беларуси, будущем видении этой региональной военной группировки, войне в Украине, общей дестабилизации – этого мы сказать не могли бы", - сказал он.

По словам представителя президентского ведомства, прошлый год выявил некоторые пробелы в Альянсе. Например, недостатки совместной подготовки к вооруженной обороне.

"Это в принудительном порядке составило для нас список задач, что нам предстоит сделать – и Литве, и всем остальным. Увеличить расходы и на эти увеличившиеся расходы купить неприобретенную военную технику, боеприпасы, обеспечить армию, заполнить части, которые на бумаге часто полные, а на деле полупустые", - пояснил он, утверждая, что такие страны, как Литва, могут чувствовать себя в большей безопасности даже будучи окруженными напряженностью, но страна должна обеспечить определенные гарантии безопасности.

И хотя в прошлом году Вильнюс и Министерство обороны заключили несколько крупных контрактов на закупку вооружений – с США по системам воздушной обороны HIMARS, боевым беспилотникам, с Францией – по закупке гаубиц Caesar Mark II – президентское ведомство утверждает, что в 2023 году нам придется рассмотреть, как продолжить модернизацию вооруженных сил страны.

Относительно Украины призывает готовиться к трем сценариям

Оценивая перспективы 2023 года и предстоящий саммита НАТО в Вильнюсе, К. Будрис считает, что Альянс – вместе с тем и Литва – должны готовиться к нескольким вариантам, как может разворачиваться сценарий войны России в Украине. От того, как будут развиваться события и насколько успешно Киеву удастся изгнать оккупантов с захваченных территорий Украины, будут зависеть позиция Альянса и изменения в политике национальной безопасности Литвы.

"Мы должны работать и готовиться к трем основным сценариям. К базовому сценарию – конфликт застревает там, где он находится сейчас, немного двигая границу конфликта. Второй – победа Украины. Третий – успех российских войск", - назвал три сценария К. Будрис.

В случае первого сценария – при продолжении боевых действий в подобном положении, по мнению К. Будриса, Литва и НАТО должны продолжать оказывать Киеву финансовую, экономическую, политическую и военную поддержку.

Однако, по мнению советника, принципиальный прорыв на Саммите НАТО в Вильнюсе можно было бы увидеть в случае второго сценария – победы Киева.

Однако позиция Запада коренным образом изменится, если кремлевские оккупанты добьются успеха. По словам представителя главы страны, НАТО и Литве придется готовиться к военному конфликту.

"Плохой сценарий – если бы речь шла о победе России, а условиями для этого могла бы стать усталость Запада и прекращение поддержки (…). Что это будет означать для Литвы и что это будет означать для Альянса? Что мы должны готовиться к войне. Реально. Как самостоятельно, так и в составе оборонного альянса НАТО", - сказал советник президента.