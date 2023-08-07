Советник президента: надо было учесть предложения президента относительно санкций против россиян и белорусов

"Необходимо посмотреть на закон о применении ограничительных мер, и уже после его корректировки, если бы были учтены предложения, внесенные президентом несколько месяцев назад, я думаю, мы бы сделали большой шаг вперед", – заявил в понедельник Д. Урбонас в эфире радиостанции LRT radijas.

"Уже тогда президент обратил внимание на наличие рисков, наличие угроз, и у нас нет никаких правовых аргументов для разного толкования и разной оценки того движения из Беларуси в Литву", — пояснил он, напомнив об аргументах Г. Науседы относительно права вето.

По данным Департамента миграции, за последние полгода вид на жительство в Литве получили более 10 тыс. белорусов. По данным на 1 июля в стране проживает чуть более 58 тыс. граждан Беларуси. По словам Д. Урбонаса, если бы предложения президента по уравниванию санкций, действующих в отношении гражданам России и Беларуси, были одобрены, эта статистика выглядела бы иначе.