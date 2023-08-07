07 августа 2023 г. 10:25

Советник президента Литвы: закрытие КПП Шумскас и Тверячюс не окажет существенного влияния на экономику

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas
Оценивая рассматриваемую Литвой возможность закрытия пунктов пропуска Тверячюс и Шумскас на границе с Беларусью, советник президента Дарюс Урбонас говорит, что такое решение не будет экономически значимым. Кроме того, по его словам, это позволит более эффективно перераспределить мощности на остальные 4 погранпункта на границе с Беларусью.

"Те два пункта, я имею в виду Тверячюс и Шумскас, они возможно и не играют такой существенной роли для этого движения, потому что через них не может проходить коммерческий транспорт, ограничен определенный объем того потока, в данном случае закрытие, видимо, существенного влияния с экономической точки зрения (не окажет — ELTA)", — сказал Д. Урбонас в эфире радиостанции LRT radijas в понедельник.

"Возможно, (их закрытие — ELTA) помогло бы учреждениям решить некоторые организационные вопросы, потому что в тех пунктах не хватает определенного оборудования, для очень эффективного контроля над движением контрабанды. И если эти пункты закроются, мы сможем те мощности, которые сегодня там есть, направить в другие места, усилив охрану нашей внешней границы", — отметил советник президента.

По словам Д. Урбонаса, решение о закрытии пунктов пропуска Тверячюс и Шумскас может быть принято в ближайшее время. Однако, подчеркнул он, последнее слово в этом процессе будет за Правительством.

"Это решение Правительства, с точки зрения правового регулирования в законе о государственной границе и охране. Четко определено право Правительства принимать такие решения с учетом ситуации в интересах национальной, общественной безопасности и в иных целях", – сказал советник президента.

"Я не сомневаюсь, что обсуждения продолжатся и, возможно, в ближайшее время будут приняты те или иные решения", — говорит Д. Урбонас.

В последнее время наблюдается переброска наемников российской ЧВК "Вагнер" в Беларусь. По данным Польши и Литвы, на данный момент в страну переброшено около 4 тыс. наемников.

Президент Гитанас Науседа говорит, что возможно Литва и соседние Латвия и Польша будут вынуждены закрыть границу с Беларусью, если ситуация с безопасностью станет крайне сложной из-за присутствия наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Тем не менее Г. Науседа подчеркнул, что это будет крайняя мера.

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