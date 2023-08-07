Советник президента Литвы: закрытие КПП Шумскас и Тверячюс не окажет существенного влияния на экономику

"Те два пункта, я имею в виду Тверячюс и Шумскас, они возможно и не играют такой существенной роли для этого движения, потому что через них не может проходить коммерческий транспорт, ограничен определенный объем того потока, в данном случае закрытие, видимо, существенного влияния с экономической точки зрения (не окажет — ELTA)", — сказал Д. Урбонас в эфире радиостанции LRT radijas в понедельник.

"Возможно, (их закрытие — ELTA) помогло бы учреждениям решить некоторые организационные вопросы, потому что в тех пунктах не хватает определенного оборудования, для очень эффективного контроля над движением контрабанды. И если эти пункты закроются, мы сможем те мощности, которые сегодня там есть, направить в другие места, усилив охрану нашей внешней границы", — отметил советник президента.

По словам Д. Урбонаса, решение о закрытии пунктов пропуска Тверячюс и Шумскас может быть принято в ближайшее время. Однако, подчеркнул он, последнее слово в этом процессе будет за Правительством.