Советник президента Литвы высказалась о неблагоприятной рабочей атмосфере в МИД

"Мы видели то проведенное исследование и его результаты. Опять же, я считаю, что это должно было побудить руководство МИД сделать соответствующие выводы и постараться максимально улучшить этот климат", – сказала во вторник А. Скайсгирите.
"Люди действительно были недовольны условиями труда, оплатой, возможностями карьерного роста и так далее. Все эти вопросы, которые важны для сотрудников, можно решить посредством бесед с ними и, соответственно, попыток изменить законодательство с целью соответствовать ожиданиям сотрудников", – пояснила советник президента.
Социал-демократы Сейма еще в сентябре начали поднимать вопросы о микроклимате и компетентности руководства МИД – тогда, после появления в публичном пространстве информации о крайне неблагоприятных условиях работы госслужащих в министерстве, они призвали главу дипломатии страны Габриэлюса Ландсбергиса обнародовать результаты исследования, проведенного в 2022 году.
А. Скайсгирите согласилась с тем, что общественность могла бы ознакомиться с результатами исследования МИД. Однако, подчеркнула она, самое главное, чтобы министерство учло ожидания сотрудников.
"Конечно, (общественность) могла бы это узнать. Наверное, это не является большим секретом, его можно было бы обнародовать. Однако, повторюсь, я бы сделала упор на другом (...) – чтобы эти исследования соответствующим образом учитывались и что-то делалось для того, чтобы люди чувствовали себя более удовлетворенно на дипломатической службе", – подчеркнула советник главы страны.
Однако на вопрос, учел ли МИД результаты исследования, А. Скайсгирите затруднилась ответить.
"Я не знаю", – сказала она.
Результаты исследования мотивации и удовлетворенности работой работников государственного сектора, проведенного в 2022 года, первым опубликовал портал alta.lt. Сообщалось, что сотрудники МИД не удовлетворены своими карьерными перспективами и оплатой труда. Было отмечено отсутствие диалога между сотрудниками министерства и руководством.