"Эта война будет продолжаться долго. Мы это можем увидеть. Я не вижу одобрения соглашения со стороны украинского народа, или ни к чему, кроме полного ухода России из Украины, тем более после всех раскрытых и еще будущих преступлений", — заявил советник главы страны по вопросам безопасности в интервью телепередачи "Тема дня" национального телеканала LRT.

"Я не верю, что в нынешних условиях возможно мирное соглашение, которое отвечало бы требованиям России", — добавил он.

По словам Будриса, война в Украине примет новые формы и будет иметь новые этапы, "многие из которых нас, еще конечно, шокируют".

"Но она не закончится, и мы должны также готовиться к этому, готовить себя и готовить наши государства, чтобы наша поддержка длилась дольше", - сказал советник.

Науседа посетил Украину с президентами Польши, Латвии и Эстонии.