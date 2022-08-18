Советник президента Литвы сомневается, что ЕС договорится об ограничении выдачи виз россиянам

Она отметила, что эту идею скептически оценивают не только Германия, но и страны Южной Европы.
"Должно быть, не только Германия (не поддерживает эту идею – BNS), я бы добавила страны Южной Европы, которые собирают много доходов от туризма, особенно после пандемии. Для них важно, чтобы туризм восстановился, а русские составляют значительную часть туристов", - заявила советник президента в четверг национальному телевидению LRT.
"На сегодняшний день реальность такова", - добавила она.
А. Скайсгирите заявила, что Литва может пытаться убедить скептиков, но и у других стран есть аргументы, пока она не видит единой позиции.
После вторжения России в Украину Литва была одной из первых стран ЕС, ограничивших выдачу гражданам России шенгенских и национальных виз. Похожие решения приняли Латвия и Эстония.
Таллинн с четверга пошел еще дальше: в страну не будут впускать российских туристов, имеющих выданные Эстонией шенгенские визы.
Чехия также заявила, что запрет на выдачу виз российским гражданам может быть включен в санкционный пакет в отношении Москвы.
Однако с таким решением не согласился Берлин. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вторжение в Украину "не является войной народа России, это - война Путина".
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