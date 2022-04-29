Комментируя в пятницу обнародованную разведывательными службами Литвы годовую оценку угроз национальной безопасности, Кястутис Будрис сказал, что силы на то, что происходит сейчас, авторитарные режимы скопили в прошлом году.

"То, что мы увидели в 2021 году, было прологом к текущим процессам. (…) Авторитарные государства берут свои общества в кулак и нападают на свободный мир, стремясь к новому порядку по всему земному шару", - заявил советник журналистам.

"Мы видим это на периферии - что происходит рядом с авторитарными государствами, рядом с Россией, рядом с Китаем. У нас был большой опыт самых разных событий в Беларуси, а также в отношении глобального порядка", - сказал он.

Будрис выразил сомнение, что России нужны новые территории, заявив, что речь идет скорее о стремлении контролировать.

По его словам, это показывает пример Беларуси - Александра Лукашенко полностью контролирует Кремль.

"Захотел - ввел войска, захотел - вывел. Мы видели только обычные отговорки Лукашенко, выдуманные до абсурдного уровня истории о том, что там происходит и почему так происходит", - сказал Будрис.

"Наверное, аналогичной ситуации, такого тотального контроля смежного с Россией государства хотелось бы и в случае с Украиной. Однако видят, что никак иначе это сделать не удастся, только такими жестокими военными способами", - сказал он.

В обнародованном в пятницу отчете об оценке угроз разведка утверждает, что Россия хочет усилить свое влияние в Беларуси, военная интеграция стран растет, но политическая интеграция государств в ближайшее время не планируется.

Этот документ, включающий обзор военных угроз со стороны России и Беларуси, был подготовлен до начала февраля, когда Кремль еще не начал вторжение в Украину.

Будрис также подчеркнул и усилия Китая "по изменению установившегося порядка в различных областях, в том числе в цифровом пространстве, путем регулирования глобального обмена данными, свобод в интернете и т. д.".