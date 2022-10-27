aA
Старший советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис призвал более осторожно говорить о передаче Украине вооружений и военной техники.
Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys
© DELFI / Karolina Pansevič

"Не следует считать ошибкой любую коммуникацию. Долгом каждого, кто публично коммуницирует, является оценка определенных обстоятельств и возможного резонанса мнений, особенно когда это касается внешней и оборонной политики, наших отношений с союзниками", - сказал он в четверг в интервью радиостанции Lietuvos radijas.

Так советник прокомментировал заявление командующего ВС Литвы Вальдемараса Рупшиса о том, что на заседании Госсовета по обороне (ГСО) он предложит не передавать Украине принадлежащие Литве гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS.

Статьи по теме:
Литва дополнительно закупает у США 300 бронированных внедорожников JLTV
Минобороны Литвы призвали договориться о датах дислокации бригады из Германии

"Слова должны быть тщательно взвешены. Насколько я сегодня смотрел заголовки, все, от соседей до враждебной пропаганды, уловили этот тезис", - сказал Будрис.

По словам Будриса, ГСО обратился к Министерству обороны и командующему литовской армией с просьбой подготовить военный, а не солдатский совет.

"Напомню, ВГТ обратилось к Министерству национальной обороны и командующему армией с просьбой подготовить военную сводку. Военный совет — это не совет солдата, а аргументированная оценка, основанная на военном опыте и анализе с просчитыванием определенных альтернатив", — сказал он.

"Мы пока не видели военного совета", — добавил советник.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в среду был удивлен тем, что вопрос о передаче оружия Украине обсуждается публично.

Литва рассматривает возможность передачи гаубиц и систем ПВО после получения запроса Украины. Однако критики говорят, что передача вышеупомянутого оружия разрушит недавно приобретенный потенциал Литвы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Депутаты предлагают менять порядок оплаты за услуги частных клиник, но это может повлиять на очереди в поликлиниках

Жители Литвы ходят в частные клиники, чтобы не ждать в...

Глава Департамента госбезопасности подтвердил: Собчак находится в Литве  комментарий Чмилите-Нильсен

Информацию о том, что российская журналистка и...

Эксперт: рост цен на отопление больше всего коснется жителей "хрущевок"

Начало отопительного сезона вызывает у жителей...

С ноября – ограничения наличного расчета: банки должны готовиться

Центробанк Литвы обратился к коммерческим банкам и...

В социальных сетях делятся фотографиями квартиры в разваливающемся доме, точно ли это хорошая инвестиция?

Жители, интересующиеся рынком недвижимости в Вильнюсе...