"Не следует считать ошибкой любую коммуникацию. Долгом каждого, кто публично коммуницирует, является оценка определенных обстоятельств и возможного резонанса мнений, особенно когда это касается внешней и оборонной политики, наших отношений с союзниками", - сказал он в четверг в интервью радиостанции Lietuvos radijas.
Так советник прокомментировал заявление командующего ВС Литвы Вальдемараса Рупшиса о том, что на заседании Госсовета по обороне (ГСО) он предложит не передавать Украине принадлежащие Литве гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS.
"Слова должны быть тщательно взвешены. Насколько я сегодня смотрел заголовки, все, от соседей до враждебной пропаганды, уловили этот тезис", - сказал Будрис.
По словам Будриса, ГСО обратился к Министерству обороны и командующему литовской армией с просьбой подготовить военный, а не солдатский совет.
"Напомню, ВГТ обратилось к Министерству национальной обороны и командующему армией с просьбой подготовить военную сводку. Военный совет — это не совет солдата, а аргументированная оценка, основанная на военном опыте и анализе с просчитыванием определенных альтернатив", — сказал он.
"Мы пока не видели военного совета", — добавил советник.
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в среду был удивлен тем, что вопрос о передаче оружия Украине обсуждается публично.
Литва рассматривает возможность передачи гаубиц и систем ПВО после получения запроса Украины. Однако критики говорят, что передача вышеупомянутого оружия разрушит недавно приобретенный потенциал Литвы.
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