"Правительство стало заложником трех министров. Это усложняет всю ситуацию и для правительства, и для Сейма, и политической системы. Без решения этой проблемы, конечно же, в такой геополитической среде, в условиях экономической рецессии – это не сулит государству ничего хорошего", - сказал В. Аугустинавичюс в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пятницу в офисе президента.

"Все остальные решения, предлагаемые сегодня в публичном пространстве – это вопросы, которые должен решать Сейм. Какими бы ни были решения, главное – решить быстро, чтобы политический хаос был как можно короче", - сказал советник, комментируя заявление председателя консерваторов о том, что из-за скандала с освоением канцелярских выплат, консерваторы будут решать, нужен ли уход правительства и досрочные выборы в Сейм.

Лидер консерваторов Г. Ландсбергис в пятницу утром заявил, что из-за скандала с освоением канцелярских выплат в пятницу состоится заседание Президиума партии, на котором также будет решаться вопрос ухода правительства и досрочных выборах в Сейм. Также, по его словам, в ближайшее время ожидается заседание правящей коалиции.

ELTA напоминает, что сомнения в том, прозрачно ли Ю. Шюгждинене использовала средства, выделяемые на деятельность члена муниципального совета, возникли после того, как на прошлой неделе общественный деятель Андрюс Тапинас заявил, что политик, перед тем как начать работу в министерстве, предположительно непрозрачно получила почти 14 тыс. евро.

Министр не смогла обосновать свои расходы чеками, но опубликовала отчеты, предъявленные Каунасскому самоуправлению.

Хотя премьер И. Шимоните неоднократно повторяла, что доверяет Ю. Шюгждинене, в четверг министр сообщила, что вручила главе Правительства заявление об отставке.

Согласно закону, премьер-министр должен принять решение об удовлетворении ходатайства министра об его увольнении в течение пяти рабочих дней.

Министры Гинтаре Скайсте и Симонас Кайрис, работавшие в Каунасском городском совете, также признают, что не могут обосновать чеками все задекларированные расходы.

Часть оппозиции в связи со скандалом рассматривает необходимость организации вотума недоверия правительству.