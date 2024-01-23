Советник президента Литвы: повышение акциза на природный нефтяной газ - было ошибкой правительства

"Один из поднятых фермерами вопросов — цена на сжиженный нефтяной газ. Столь внезапное повышение акцизов было ошибкой правительства, поскольку они стали непропорционально большой нагрузкой на потребителей. Особенно учитывая, что возможностей приспособиться к альтернативам было недостаточно. А те механизмы, которые предложило Правительство, были крайне недостаточны. И действительно, президент призвал немедленно принять меры", – сказала И. Сегаловичене во вторник.

Как утверждает советник президента, в таких ситуациях правительству важно не только быстро принимать решения, но продемонстрировать земледельцам то, что ведется поиск компромиссов.

"В таких ситуациях важна конструктивность и скорость принятия решений, чтобы фермеры видели, что их не только кормят обещаниями, но и ищут компромиссы", – сказала она.