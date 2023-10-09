Советник президента Литвы: поддержка Киева и Израиля будет обеспечена

"Каждый новый конфликт в какой-то мере неизбежно отвлекает внимание от Украины. Тем не менее, мы должны быть сосредоточены на Украине так же, как и раньше – помогать Украине чем можем. Судя по первым заявлениям Белого дома, они не уменьшат свою поддержку Украины. Президент Байден продолжает сохранять непреклонность в этом вопросе. А помощь Израилю оказывалась Соединенными Штатами на протяжении многих лет. Я думаю, что она и впредь будет предоставляться", – сказала А. Скайсгирите сегодня в интервью радиостанции LRT.

Советник главы государства отметила, что отношение Литвы к событиям в Израиле очевидное – после субботних террористических атак со стороны "Хамас", президент и другие первые лица государства осудили агрессию и выразили солидарность с Израилем.

Хамас признана террористической организацией не только в Израиле, но также в США и в Евросоюзе, поэтому наше отношение к этим боевикам совершенно очевидное", – заверила она.