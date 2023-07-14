Советник президента Литвы: переброска наемников "Вагнер" в Беларусь пока не ведется

"Я не могу это подтвердить. По сегодняшним утренним данным этого (переброска наемников "Вагнер" в Беларусь – ELTA) пока не происходит", - в четверг радиостанции "Žinių radijas" сказал К. Будрис.

"Насколько мы по-разному интерпретировали возможное размещение тактического ядерного оружия, объявление о размещении в Беларуси, а также последствия прибытия "Вагнер" в Беларусь, (...) действующий текст декларации (коммюнике саммита НАТО – ELTA) закрывает эти обсуждения, так как констатируется, что это ухудшает ситуацию с безопасностью, оказывает на нее влияние, и НАТО отреагирует соответствующим образом", - отметил он.

К. Будрис подчеркивает, что в случае ухудшения ситуации с безопасностью оборонные планы будут скорректированы, будут дислоцированы дополнительные силы и будет направлен сильный сигнал Беларуси. Он заверил, что Литва много работала над тем, чтобы Беларусь появилась в тексте коммюнике саммита НАТО.