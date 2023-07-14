14 июля 2023 г. 09:22

Советник президента Литвы: переброска наемников "Вагнер" в Беларусь пока не ведется

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
Главный советник президента Литвы Кястутис Будрис утверждает, что переброска российских наемников "Вагнер" в Беларусь пока не происходит. По его словам, если ситуация с безопасностью ухудшится, и наемники будут перемещены, НАТО отреагирует соответствующим образом.

"Я не могу это подтвердить. По сегодняшним утренним данным этого (переброска наемников "Вагнер" в Беларусь – ELTA) пока не происходит", - в четверг радиостанции "Žinių radijas" сказал К. Будрис.

"Насколько мы по-разному интерпретировали возможное размещение тактического ядерного оружия, объявление о размещении в Беларуси, а также последствия прибытия "Вагнер" в Беларусь, (...) действующий текст декларации (коммюнике саммита НАТО – ELTA) закрывает эти обсуждения, так как констатируется, что это ухудшает ситуацию с безопасностью, оказывает на нее влияние, и НАТО отреагирует соответствующим образом", - отметил он.

К. Будрис подчеркивает, что в случае ухудшения ситуации с безопасностью оборонные планы будут скорректированы, будут дислоцированы дополнительные силы и будет направлен сильный сигнал Беларуси. Он заверил, что Литва много работала над тем, чтобы Беларусь появилась в тексте коммюнике саммита НАТО.

"И во время Мадридского саммита Литва работала над тем, чтобы Беларусь оказалась рядом с Россией, назвав ее соучастником агрессии. Чтобы мы не забывали, какую роль сыграло это государство. Точно так же, конечно, Литва приложила большие усилия, чтобы в этой декларации обратить внимание и на Беларусь, указав, что действия белорусского политического руководства наносят ущерб ситуации с безопасностью в регионе, и НАТО на них отреагирует", - сказал советник президента.

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