"Ожидаются совместные действия, чтобы обеспечить выполнение обязательства НАТО по обеспечению безопасности всех членов НАТО. Самая важная цель на сегодня — не допустить, удержать от наихудшего сценария", — заявил Кулешюс в понедельник после заседания Государственного совета по обороне (ГСО).

Высокопоставленные американские и российские дипломаты в понедельник начали важные переговоры в Женеве на фоне серьезной напряженности в Украине, вокруг которой дислоцированы крупные российские вооруженные силы. Возникшая напряженность в понедельник обсуждалась на Государственном совете по обороне Литвы.

Министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что на заседании ГСО были рассмотрены "возможные дипломатические и другие меры, которые должна бы предпринять Литва".

"Я доволен дискуссией, которая состоялась в совете, где встретились представители разных ведомств и обсудили общие вопросы. Оборона государства отвечает нашим общим интересам, будь то дипломатические или военные средства", — отметил Анушаускас.

По словам советника президента, члены ГСО также согласились создать межведомственный координационный центр.

"Члены ГСО договорились о скоординированных действиях в форматах НАТО, ЕС и международных двусторонних отношений с целью реализации приоритетных для Литвы мер безопасности", — сказал Кулешюс.

"В Государственной канцелярии будет создан межведомственный координационный центр, который важен не только в свете событий в Украине, роста угроз и напряженности, но мониторинга угроз и рисков в Литве, оценки готовности в жизненно важных областях государства: энергетике, национальной безопасности, киберпространстве и в других важных направлениях", — добавил он.

Западные страны опасаются концентрации российских войск у границ Украины и обвиняют Москву в планировании вторжения в соседнюю страну этой зимой. По данным Запада, на границе с Украиной сосредоточено до 100 тысяч российских военных.