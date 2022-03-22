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Старший советник президента Литвы Ирена Сегаловичене сказала, что президент Гитанас Науседа высказывается за экономическое и энергетическое эмбарго против России. По ее словам, это политическое направление, которого президент призывает придерживаться все страны Евросоюза, чтобы действие всех стран было интегрировано для обеспечения энергетического эмбарго против России и прекращения торговли с ней.
Irena Segalovičienė
Irena Segalovičienė
© LRPK

"Сначала надо сказать, что мы должны останавливать не тягачи, а торговлю, это главное, поскольку тягачи отражают иное важное обязательство всего ЕС, это транзит в Калининградскую область. Президент будет добиваться, чтобы эти решения ЕС были осуществлены. Сегодня мы видим большой прогресс", – сказала Сегаловичене в интервью на Žinių radijаs.

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Советник президента отмечает, что важно не переступить линии международного права в вопросе транзита в Калининградскую область. По ее словам, если остановится торговля с Россией, естественным способом прекратится движение российских тягачей в Россию через Литву.

"Сам бизнес принимает решение в связи с потреблением товаров, один за другим останавливает свою деятельность. Между тем сан транзит в Калининградскую область на данный момент должен быть обеспечен, поскольку ЕС не отменял это решение. Такое решение должен принимать ЕС, Литва должна выполнять международные обязательства о делать все по закону", – подчеркнула Сегаловичене.

Напомним, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 19 марта призвал ЕС ужесточить санкции в отношении России из-за войны в Украине. Польша предлагает ввести торговую блокаду, которая должна вступить в силу как можно скорее. Это означало бы запрет на вход российских судов с российскими товарами в европейских порты и запрет на перевозку российских товаров по суше, сказал Моравецкий.

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