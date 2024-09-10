Советник президента Литвы обеспокоена решением Венгрии ослабить шенгенский визовый режим для России

„Эти послабления визового режима действительно вызывают обеспокоенность. Проблема в том, что после фактического получения шенгенской визы путешествие по Шенгенской зоне сильно упрощается – между странами Шенгенского соглашения нет контрольно-пропускных пунктов. Да, их можно было бы сделать, но это уже означало бы проверку внутри Шенгена, что дискриминировало бы саму идею Шенгена. Потому что идея Шенгена – это свободное движение внутри“, – сказала Žinių radijas А. Скайсгирите.