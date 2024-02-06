Советник президента Литвы об инициативе МИДа встретиться с президентом: наконец-то сигналы замечены

"Действительно радует, что эти сигналы наконец-то были замечены. Может быть, на это требуется время, может, люди не сразу заостряют внимание на этом сигнале, не понимают, не осознают, но самое главное, что результат есть и встреча намечена на завтра", – сказал Ф. Янсонас во вторник в интервью для Žinių radijas, добавив, что благодаря межведомственному диалогу можно найти решения в продолжающемся с прошлого года споре по вопросу назначения послов.

"Пока есть диалог с людьми, пока есть обсуждение, решения всегда возможны. Офис президента еще 11 января представил свое видение, предложения по поводу ряда должностей глав посольств, которые станут вакантными в этом году. Мы считаем, что завтра министр выскажет свое мнение и во время дискуссии эти решения должны появиться", – добавил он.

Однако на вопрос, доверяет ли глава государства министру по-прежнему и видит ли дальнейшую совместную работу, советник президента ответил, что терпение президента иссякает.