Советник президента Литвы о возвращении украинцев призывного возраста на родину: необходимо региональное решение

"В той мере и в том виде, в котором Украина сочтет это необходимым, мы, конечно, будем с ними разговаривать и помогать в реализации. Это даже не обсуждается – как и касательно других потребностей, того, что нужно Украине", – сказал Будрис во вторник в эфире Žinių radijas, отметив, что Науседа также обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским во время последней встречи в Вильнюсе.
"Следует придерживаться нескольких принципов – чтобы это было необходимым, и чтобы это эффективно реализовывалось. Мы сами не будем поднимать этот флаг или делать из этого вопроса политическую позу, но эффективное решение означает, что оно все равно должно быть, по крайней мере, региональным решением между государствами – и не потому, что нам нужно политически за руки взяться с кем-то или нам в одиночку некомфортно, робко, но чтобы это было эффективно", – подчеркнул советник президента.
Поясняя важность регионального решения, Будрис заявил, что таким образом была бы обеспечена эффективность мобилизационных процессов, поскольку, продолжил он, украинцы, уклоняющиеся от призыва в армию, столкнулись бы с теми же ограничениями даже после выезда из страны, в которой они сейчас проживают.
"Если мы введем более строгие условия проживания и работы в Литве для граждан Украины, уклоняющихся от обязательств в Украине, и, если (они) смогут переехать в соседнюю страну и там такого режима не будет – насколько это будет эффективно? Это будет скорее имитация", – пояснил он.
Между тем, отвечая на вопрос, как на практике мог бы выглядеть возврат украинских мужчин на родину, Будрис указал, что возможны разные пути.
"В конце концов, мы этого не делали, поэтому не можем заранее сказать, что у нас есть фантастическое решение того, как это может работать", – заключил советник лидера страны.
На прошлой неделе Украина заявила о введении новых мер по возврату мужчин призывного возраста в страну.
Украина прекратила выдачу новых паспортов мужчинам призывного возраста, проживающим за границей. Пока неизвестно, в какой степени и как долго будет применяться такое ограничение.
Украинским мужчинам запретили выезд из страны с начала вторжения, за некоторыми исключениями, позволяющими мужчинам законно пересекать границу. Некоторые мужчины бежали нелегально, другие, проживавшие за границей до 2022 г., не вернулись, когда началась война.
Киев сталкивается с трудностями на поле боя, в том числе и с нехваткой солдат.