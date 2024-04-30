Советник президента Литвы о возвращении украинцев призывного возраста на родину: необходимо региональное решение

"В той мере и в том виде, в котором Украина сочтет это необходимым, мы, конечно, будем с ними разговаривать и помогать в реализации. Это даже не обсуждается – как и касательно других потребностей, того, что нужно Украине", – сказал Будрис во вторник в эфире Žinių radijas , отметив, что Науседа также обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским во время последней встречи в Вильнюсе .

"Следует придерживаться нескольких принципов – чтобы это было необходимым, и чтобы это эффективно реализовывалось. Мы сами не будем поднимать этот флаг или делать из этого вопроса политическую позу, но эффективное решение означает, что оно все равно должно быть, по крайней мере, региональным решением между государствами – и не потому, что нам нужно политически за руки взяться с кем-то или нам в одиночку некомфортно, робко, но чтобы это было эффективно", – подчеркнул советник президента.