Советник президента Литвы о действиях белорусских пограничников на границе: это провокация, мы у опасной грани

"Одно дело — привести мигрантов к границе и вытолкнуть их, другое — то, что мы наблюдаем прямо сейчас, — это разрушение ограждения", — заявил во вторник новостной радиостанции Ziniu radijas советник главы государства.
По его словам, такая ситуация ставит Литву в "очень опасную зону", поскольку белорусских должностных лиц отправляют в другую страну для порчи физического имущества и средств защиты.
"Мы оказались на очень тонкой и опасной грани, как мы будем квалифицировать такие действия (...). Это как минимум провокация", - сказал Будрис.
В конце прошлой недели на границе с Беларусью завершилось строительство забора с колючей проволокой.
Установить ограждение на границе было решено после прошлогоднего наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси, который Литва называет гибридной атакой минского режима.
Хотя в начале года поток мигрантов уменьшился, в последнее время число иностранцев, пытающихся пересечь литовскую границу нелегально, снова выросло.
По словам главы Службы охраны госграницы Литвы Рустамаса Любаеваса, участились и попытки повредить ограждение, чему также способствуют вооруженные и одетые в форму белорусские пограничники.
Хотя само ограждение находится на территории Литвы, задержать лиц, повредивших ограждение, пока не удалось.
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