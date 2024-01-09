Советник президента Литвы недовольна объяснением канцлера МИД: не было деполитизации отбора дипломатов

 
ELTA
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Asta Skaisgirytė
Asta Skaisgirytė
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

По мнению старшего советника президента страны Гитанаса Науседы по вопросам внешней политики Асты Скайсгирите, ответ канцлера Министерства иностранных дел (МИД) Офису президента свидетельствует о том, что отборочные конкурсы на дипломатические должности не были деполитизированы.

Так советник отреагировала на объяснение канцлера министерства Инги Чернюк о том, что МИД не может предоставить президенту всю документацию о проведенных отборочных конкурсах на должности послов, поскольку таких документов не существует.

"Такой ответ означает, что шила в мешке не утаишь. Отбор вроде был объявлен, вроде какие-то люди принимали участие в отборе. Однако оказывается, что нет никакого коллегиального органа, который бы решал, кто является наиболее подходящим", – сказала во вторник А. Скайсгирите.

"В итоге решение принимает министр – министр по своему усмотрению, непонятно, исходя из каких критериев, говорит: okey, этот мне подходит, а этот – не подходит", – размышляла она.

По словам А. Скайсгирите, такие обстоятельства свидетельствуют о том, что порядок назначения дипломатов в корне не изменился и не был деполитизирован – вопреки утверждениям министра Габриэлюса Ландсбергиса и правительства.

"Этот порядок ничем не отличается от предыдущих порядков, (...) которые это правительство очень критиковало", – сказала советник президента.

"Никакой деполитизации в данном случае не было", – подчеркнула она.

На вопрос, усиливает ли такой ответ МИДа впечатление президента о том, что отбор на должность посла в Польше был лишь имитацией, А. Скайсгирите подчеркнула, что вопрос о том, кто же на самом деле выиграл конкурс, остается открытым.

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