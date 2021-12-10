Это сказала журналистам после состоявшейся в четверг вечером беседы президента США с президентами девяти европейских государств главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы Аста Скайсгирите.

"Первое - мы заслушали распечатки президента Байдена о его беседе с (Владимиром) Путиным, там было несколько элементов. Президент Байден заверил, что в беседе с президентом Путиным вполне четко дал ему понять, что если будет нарушена динамика в Европе, конкретно - в Украине, то Россию ждут очень серьезные последствия. Последствия, которые США также будут координировать с партнерами", - сказала Скайсгирите.

"Когда говорили о странах восточного фланга НАТО, было сказано, что "ничего о вас без вас", иными словами, за спиной "Бухарестской девятки" ни о чем договариваться не будут. Также президент Байден заверил, что возможны дополнительные элементы заверения между этими странами НАТО, а также дополнительные мощности", - сказала советник президента.

По ее словам, в продолжавшейся примерно 45 минут беседе Байден четко не конкретизировал, где эти мощности могут быть размещены.

В бухарестскую группу, с которой общался Байден, входят Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия.

По словам советника, выступивший на встрече Науседа сказал, что Украина сейчас "является той страной, в которой идет борьба за демократию, и что мы должны сделать все, чтобы помочь Украине". Она также сказала, что президент акцентировал предоставляемую Литвой медицинскую помощь, военные учения.

Как сказала советник президента, Науседа также попросил у Байдена заверения на тот счет, что "ничто не будет обсуждаться в различных форматах, таких, как "1+4" с участием России".

"Президент Байден заверил, что ничего не будет решаться без нас, поэтому он и хотел поговорить также и со странами "Бухаресткой девятки". Мы считаем, что всегда лучше говорить в формате НАТО, то есть когда все страны говорят вместе. Но что есть, то есть", - сказала она.

Западные страны выражают обеспокоенность стягиванием Россией примерно 100 тыс. своих военных к границе с Украиной.

Байден и Путин обсудили эту напряженность во вторник по видеосвязи, встреча продолжалась более двух часов. Во время встречи Байден предупредил Путина о "мощном" экономическом ответе Запада в случае нападения Москвы на соседнюю страну.