Советник президента Литвы: можно найти еще 175 млн евро на оборону, но нет желания

"Дополнительные деньги (...) были бы направлены на прием войск союзников, на дополнительную инфраструктуру. Потому что нынешние запланированные деньги не покрывают всех потребностей размещения будущей немецкой бригады. Второй плюс, как мы определили в Государственном совете обороны, – это расходы, связанные с развитием дивизии", – рассказал К. Будрис в интервью для Žinių radijas.

Пока, по мнению К. Будриса, вполне реально, что Литва могла бы занять на оборону до 3% ВВП, не нарушив предел дефицита бюджета.

"В этом году мы планируем, что дефицит нашего бюджета составит 2%. Наши расходы на оборону, после перерасчета и прибавления доходов от налога солидарности, который был закреплен за Министерством национальной обороны, составят 2,76%. Это означает, что 0,24% – около 175 млн – сегодня мы могли бы занять. Условия для этого есть, мы бы даже не нарушили 3 процентный дефицит бюджета", – сказал советник президента.