Советник президента Литвы: компромисс по поводу зарплат учителей можно было найти

"Если говорить о зарплатах учителей, то, очевидно, пространство для этого, и этот компромисс можно было искать и найти. Вчера правительство приняло решение, какие из последних предложений оно поддерживает, и мы видели, что были одобрены только предложения представителей правящих. Среди этих предложений нет повышения зарплаты учителям, очень жаль, потому что уже сегодня почти очевидно, что поставленная цель – 130 проц. средней зарплаты – не будет достигнута", - во вторник утром сказала советник президента И. Сегаловичене.