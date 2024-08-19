Советник президента Литвы: кандидатура Кубилюса в ЕК была согласована на прошлой неделе

„Кандидатура Андрюса Кубилюса была согласована на прошлой неделе в ходе дискуссий между президентом и премьер-министром по поводу члена Европейской Комиссии“, – подтвердил агентству Elta Ф. Янсонас.

В пятницу Г. Ландсбергис сообщил агентству Elta, что получил информацию о том, что президент Гитанас Науседа не одобрит его кандидатуру на пост еврокомиссара. Поэтому, по мнению лидера консерваторов, премьер-министру И. Шимоните при поиске кандидата в ЕК следует поискать другие имена.

В субботу старший советник президента Фредерикас Янсонас сообщил, что в качестве кандидата будет предложено то лицо, которое сможет занять указанную должность и будет согласовано между ведомствами.