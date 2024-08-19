2024.08.19 10:34

Советник президента Литвы: кандидатура Кубилюса в ЕК была согласована на прошлой неделе

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Andrius Kubilius
Andrius Kubilius
ФОТО: Julius Kalinskas | ELTA / Julius Kalinskas

Кандидатура депутата Европарламента Андрюса Кубилюса в Еврокомиссию (ЕК) была согласована на прошлой неделе, сообщил старший советник главы государства Фредерикас Янсонас.

„Кандидатура Андрюса Кубилюса была согласована на прошлой неделе в ходе дискуссий между президентом и премьер-министром по поводу члена Европейской Комиссии“, – подтвердил агентству Elta Ф. Янсонас.

В пятницу Г. Ландсбергис сообщил агентству Elta, что получил информацию о том, что президент Гитанас Науседа не одобрит его кандидатуру на пост еврокомиссара. Поэтому, по мнению лидера консерваторов, премьер-министру И. Шимоните при поиске кандидата в ЕК следует поискать другие имена.

В субботу старший советник президента Фредерикас Янсонас сообщил, что в качестве кандидата будет предложено то лицо, которое сможет занять указанную должность и будет согласовано между ведомствами.

После выхода Г. Ландсбергиса из числа кандидатов, в политическом закулисье начали говорить о том, что на эту должность может быть предложен консерватор Андрюс Кубилюс, переизбранный депутатом Европарламента на второй срок.

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