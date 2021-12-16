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Советник президента Литвы Аста Скайсгерите заявила, что глава находящейся в госуправлении литовской железнодорожной компании (ЛЖД) Мантас Бартушка не должен стать козлом отпущения в истории с транзитом белорусских удобрений.
Asta Skaisgirytė
Asta Skaisgirytė
© DELFI / Kiril Čachovskij

По ее словам, за продолжающуюся перевозку товаров "Беларуськалия" через Литву ответственны политики.

"Глава компании, который говорит, что согласовывал свои действия с правительством, не должен стать козлом отпущения, поскольку это не ответственность, а ее имитация. А ответственность лежит на политиках", – сказала глава группы советников по внешнеполитическим вопросам в четверг в интервью радиостанции LRT.

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По словам Скайсгирите, вопрос будущего оставленных на постах министров коммуникаций и транспорта и иностранных дел "точно не закрыт".

"Не было бы честно, если политики скрывались за плечами глав государственных компаний", – сказала советник.

"Политику санкций проводит государство. Это существенный аспект, и если компании спрашивают про санкции, то нужно честно сказать компаниям, как себя вести. Только координированные действия дадут ответы", – отметила она.

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