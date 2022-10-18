"Это означает, что будет военный ответ, и это будет очень серьезный ответ. Поэтому Россию призывают очень хорошо подумать, действительно ли стоит не только применять, но и угрожать ядерным оружием", - во вторник радиостанции Žinių radijas сказала А. Скайсгирите.

"Это серьезная угроза, к ней относятся серьезно, такими угрозами шутить нельзя, поэтому, конечно, должна быть реакция со стороны альянса", - добавила она.

Серьезного обсуждения возможности размещения ядерного оружия в Польше не было

А. Скайсгирите также отреагировала на распространившиеся в последнее время разговоры об обсуждении размещения ядерного оружия в Польше для сдерживания России. Однако советник президента уверяет, что, насколько ей известно, такая возможность серьезно не обсуждалась.

"Насколько я знаю, серьезных обсуждений не было. Может быть, в прессе было всего несколько заявлений, но глубокого обсуждения не было. Пожалуй, здесь следует обратить внимание на то, что для сдерживания ядерного оружия вовсе не обязательно иметь это ядерное оружие на своей земле. Ракеты могут поражать цели на очень большом расстоянии, и не имеет большого значения, будут ли они дислоцированы в Германии или Польше", - сказала А. Скайсгирите.

"Опять же, возможно, эта дискуссия будет развиваться, но пока мы еще не на той фазе, чтобы серьезно это обсуждать", - отметила она.

Президент Польши Анджей Дуда в октябре заявил, что Польша хотела бы участвовать в программе по совместному использованию ядерного оружия (англ. Nuclear Sharing). По его словам, такая возможность обсуждалась с лидерами США.

ELTA напоминает, что вооруженные силы 14 стран-членов НАТО в понедельник приступили к ежегодным учениям, в ходе которых имитируются способы применения ядерного оружия для защиты территории альянса.

В учениях под названием "Непоколебимый полдень" (Steadfast Noon) задействовано до 60 самолетов, в том числе истребители, самолеты-разведчики и самолеты-заправщики, а также дальние бомбардировщики B-52 из США, которые вылетят из Северной Дакоты, сообщили в НАТО.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель на прошлой неделе предупредил Москву, что ее силы столкнутся с военным ответом Запада и будут "уничтожены", если президент Владимир Путин применит ядерное оружие против Украины.