Советник президента Литвы: ЕС не ограничится шестым пакетом санкций для России

"Я не думаю, что Евросоюз ограничится шестым пакетом санкций. Война продолжается, а значит, я полагаю, что после принятия шестого пакета санкций сразу же будет подготовлен седьмой и, при необходимости, более поздние", — заявила во вторник Скайсгирите в интервью радиостанции Žinių radijas.
По ее словам, санкции ЕС в отношении России согласовываются с США, Великобританией и другими союзниками, поскольку цель состоит в том, чтобы они охватывали не только Европу.
"Следует ожидать, что санкции будут более всеобъемлющими, чем страны Евросоюза", - сказала советник президента.
Зарубежные СМИ сообщили в понедельник, что Европейская Комиссия (ЕК) в рамках шестого пакета санкций планирует до конца этого года постепенно запретить импорт российской нефти, а также вывести крупнейший российский коммерческий банк "Сбербанк" из международной системы межбанковских расчетов SWIFT.
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