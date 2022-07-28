По его словам, очевидно, что Россия стремится навредить Европе, сокращая поставки газа.

"Это абсолютная манипуляция и очевидная цель — сохранить хотя бы минимальный приток газа, который, при значительном повышении цены, означает еще больший доход для российского бюджета. Очевидно, что цель состоит в том, чтобы получить максимальный доход от минимального количества газа, уменьшив его, чтобы навредить Европе, как-то разделить Европу и угрожать ей, забрав при этом максимальное количество денег", - сказал Неверович в четверг в интервью литовской теле-радиовещательной компании LRT.

"Было бы гораздо разумнее отказаться от российского газа", — добавил он.

Российский энергетический гигант "Газпром" в среду резко сократил поставки газа в Европу по газопроводу "Северный поток", который в настоящее время обеспечивает лишь около 20% своей мощности.