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В связи с угрозой военного конфликта дипломаты не должны первыми покидать Украину, заявила советник президента Литвы по внешнеполитическим вопросам Аста Скайсгирите после того, как некоторые страны Запада решили эвакуировать дипломатический персонал и их семьи.
Asta Skaisgirytė
Asta Skaisgirytė
© ELTA/M.Morkevičiaus nuotr.

"Литва будет координировать свои действия с действиями стран Евросоюза. Мы не считаем, что дипломаты должны первыми покидать Украину. Напротив, дипломаты работают на передовой до последней минуты, пока возможно работать", – заявила Скайсгирите в интервью радиостанции Ziniu radijas во вторник.

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Однако она призвала жителей воздержаться от необязательных поездок в этом направлении.

"Конечно, когда есть необходимость куда-то съездить, риск просчитывается и он имеет место, но от необязательных поездок следует отказаться", — сказала она.

Говоря о перспективах войны в регионе, советник сказала, что "задача политиков — сделать все возможное, чтобы избежать войны".

"Цена войны для России должна быть настолько высока, чтобы российское руководство очень хорошо подумало, стоит ли платить эту цену", — сказала Скайсгирите.

Поскольку Россия сосредоточила более 100 тыс. своих военных и военную технику на границе с Украиной, Запад все больше обеспокоен возможностью крупного военного конфликта в Европе. Кроме того, российские войска недавно были переброшены в Беларусь, соседствующую с ЕС, для проведения совместных учений.

По мере эскалации напряженности по причине концентрации российских сил союзники по НАТО в понедельник объявили о повышении боевой готовности и направили военные корабли и истребители для усиления обороны восточного крыла блока.

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