По ее словам, это могло бы стать первым шагом в разрешении кризиса в отношении двух стран, который возник по причине развиваемых Литвой связей с Тайванем.

"Возвращение послов на свои посты могло бы стать первым дружественными знаком", – сказала в четверг в интервью радиостанции LRT глава группы советников по внешнеполитическим вопросам.

В связи с охлаждением отношений Литвы и Китая в августе Пекин отзывал для консультаций своего посла и указал Литве сделать аналогичный шаг.

Как отмечает А. Скайсгирите, посольство Китая в Вильнюсе и посольство Литвы в Пекине продолжают функционировать, однако не могут работать в полном объеме.

Переломной точкой в отношениях двух стран стало решение Вильнюса разрешить Тайваню открыть в стране торговое представительство под именем острова.

Китай считает Тайвань своей мятежной провинцией и стремится изолировать его от международных связей.

По всему миру представительства Тайваня действуют под именем Тайбэя - столицы острова. В международной практике есть установка, что такое название не противоречит политике "единого Китая", которая не позволяет трактовать Тайвань как отдельное государство.

По словам А. Скайсгирите, для разрешения кризиса "следует все равно общаться не только с Тайванем, но и с Китайской Народной Республикой".

С другой стороны, по ее мнению, "даже такая мировая мощь как Китайская Народная Республика не должна диктовать Литве, с кем дружить, и какие представительства учреждать".

Советник президента утверждает, что Литва и далее будет уважать политику "единого Китая", а представительство Тайваня не означает дипломатического признания.

"Надеемся, что Китай это поймет", – сказала А. Скайсгирите.

Китай в последнее время также стал отменять грузовые поезда в Литву, останавливать выдачу разрешений на экспорт продуктов питания, снизил лимиты кредитов для литовских предприятий и повысил цены.

Кроме того, некоторые работающие с Китаем литовские предприятия сообщили ведомствам страны, что после ухудшения отношений между странами их партнеры в Китае не продлевают уже имеющиеся контракты или не заключают новые.