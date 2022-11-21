Советник президента: Литва будет оказывать военную поддержку Украине, но гаубицы не передаст

"Рассматривался весь пакет поддержки Украины, и военная поддержка – это не только военная, не только военная техника, но и другое. Также был разговор о военной подготовке и других вещах, которые мы вносим в передачу возможностей", - на организованной в офисе президента пресс-конференции сказал К. Будрис.

По его словам, эти системы обороны Украине передаваться не будут. Однако К. Будрис утверждает, что Литва отвечает на нужды Украины передачей систем огневой поддержки и артиллерийских систем.

"Обе названые системы вооружения относятся к категории возможностей особой важности. Было сказано, что мы продолжим переговоры с нашими партнерами о путях восстановления нашего критического военного потенциала. Пока таких методов и средств явно не существует, как мы могли бы это сделать, мы сохраняем эти конкретные возможности, но отвечаем на потребности Украины в системах огневой поддержки, артиллерийских системах", - подчеркнул К. Будрис.

"Как известно, мы уже поставили 105-мм гаубицы в единицу размером с батальон. Также из Литвы выехала партия мобильных минометов, которые наверняка усилят вооруженные силы Украины. Поэтому мы продолжаем работать по этим направлениям", - добавил он.

А. Анушаускас не детализирует решение не передавать Украине имеющиеся у Литвы гаубицы

Министр обороны Арвидас Анушаускас не детализирует принятое в понедельник решение не передавать Украине принадлежащие Литве гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS. Однако министр подчеркивает, что на заседании Государственного совета обороны (ГСО) было принято решение о дальнейших формах оказания поддержки Украине – в Киев будут переданы необходимые боеприпасы.

"Литва как поддерживала, так и будет поддерживать Украину, мы рассматривали этот вопрос, оценивали, какая поддержка была. Хочу отметить, что общая поддержка Литвы, не только военная, в настоящее время превышает 640 млн. евро, а военная поддержка сейчас составляет более 232 млн. евро, она увеличивается. А так как это такой непрерывный процесс, к которому нам приходится все время регулярно возвращаться, как в форматах Рамштайн, то принято решение о дальнейших формах поддержки – будут предоставлены необходимые для Украины боеприпасы", - сказал А. Анушаускас после заседания ГСО.