Советник президента: хрупкая правящая коалиция выгодна Литве - сильные быстро становятся высокомерными

„Очень сильные коалиции обычно очень быстро становятся высокомерными. Это мы видели не раз. Возможно, потому что она достаточно хрупкая и всем придется разговаривать друг с другом, возможно, это привнесет в нее тот иной подход и меньше публичных словесных перепалок, меньше заявлений, больше работы“, – сказал Ф. Янсонас в эфире радиостанции LRT.
Он также уверяет, что не видит консерваторов в новом пазле правящего большинства.
„Если социал-демократы не добьются успеха, то предложить можно хоть и Избирательной акции поляков – что у них, что у консерваторов будут примерно равные возможности для формирования, потому что попросту не хватит голосов“, – заявил Ф. Янсонас.
„А партий, которые бы хотели работать с консерваторами, при всем уважении к ним, на данный момент в новом Сейме не видно, даже те же либералы не совсем довольны совместной работой, насколько заметно из публичного поля“, – добавил он.
ELTA напоминает, что по итогам первого тура выборов в Сейм, в многомандатном избирательном округе победу одержали социал-демократы, получившие 18 мандатов. За эту партию проголосовало 19,36 проц. избирателей.
На втором месте – консерваторы с 17 мандатами. За эту партию проголосовало 17,96 проц. избирателей.
На третьем месте – партия „Заря Немана“ с 14, 99 проц. голосов избирателей.
За тройкой лидеров следуют Союз демократов „Во имя Литвы“ с 9,24 проц. голосов, Движение либералов с 7,70 проц. и Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) с 7,02 проц.
По данным Главизбиркома, общая явка избирателей составила 52,06 проц. граждан Литвы.
Четыре года назад, в 2020 г., явка избирателей составила 47,16 проц.
За 141 мандат депутата Сейма борются 14 партий и одна коалиция. 71 депутат Сейма избирается по одномандатным округам. Если ни один из кандидатов не наберет одной пятой всех голосов избирателей по одномандатному округу, 27 октября состоится второй тур выборов в Сейм.