Советник президента: хрупкая правящая коалиция выгодна Литве - сильные быстро становятся высокомерными

„Очень сильные коалиции обычно очень быстро становятся высокомерными. Это мы видели не раз. Возможно, потому что она достаточно хрупкая и всем придется разговаривать друг с другом, возможно, это привнесет в нее тот иной подход и меньше публичных словесных перепалок, меньше заявлений, больше работы“, – сказал Ф. Янсонас в эфире радиостанции LRT.

Он также уверяет, что не видит консерваторов в новом пазле правящего большинства.

„Если социал-демократы не добьются успеха, то предложить можно хоть и Избирательной акции поляков – что у них, что у консерваторов будут примерно равные возможности для формирования, потому что попросту не хватит голосов“, – заявил Ф. Янсонас.