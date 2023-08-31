Советник президента: глава государства призывает найти способы лучше защитить границу с Россией



Она также отмечает, что недавний случай и история семьи Вильчинскасов, прогремевшая ранее этим летом, демонстрируют, что в литовской системе социального обеспечения не хватает превентивных услуг для семей. По ее словам, об этом свидетельствует как количество разводов в стране, так и увеличение количества споров между родителями относительно детей.

"Эти два случая, а также общий рост количества споров вокруг детей, по сравнению, например, с 2020 и 2021 годами, их стало практически в два раза больше. Это демонстрирует и очень ясно показывает нам, что сегодня в Литве в системе социального обеспечения отсутствует очень важный элемент (...) – я говорю о превентивных услугах", - сказала И. Сегаловичене.