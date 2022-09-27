По его словам, для этого можно использовать и физические методы.

"Месседж заключается в том, что мы ищем и будем искать способы предотвращения такой деятельности, а в случае необходимости - и физически", — заявил во вторник Ziniu radijas главный советник президента по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис.

"Мы не бессильны, и если мы где-то неспособны предотвратить, мы должны найти возможности и способы, чтобы это остановить, потому что это вопрос национального достоинства и национальной безопасности", — сказал он.

"У нас не одно учреждение и не одно умное должностное лицо, и мы обязательно найдем решения, как это можно сделать", — сказал советник.

По его словам, нынешняя ситуация в регионе такова, что нельзя допускать нарушений государственной границы и порчи литовского имущества.

"Мы понимаем, что внедрение дополнительной системы пограничного контроля и других мер, а также создание условий для более качественного патрулирования со стороны сотрудников Службы охраны госграницы Литвы, плюс возможность использования других учреждений — это совокупность мер, которая должна снизить численность подобных происшествий. Но она совершенно неприемлема и является продолжением тех мстительных, неразумных решений, которые мы видели с в прошлого года", - заявил Будрис.

Ситуация на границе с Беларусью обсуждалась на заседании Госсовета по обороне в понедельник.

По информации министра внутренних дел Агне Билотайте, зафиксировано около 300 случаев повреждения забора, и только в сентябре их было 120.

По данным Литвы, белорусские должностные лица занимаются этим и для того, чтобы помочь мигрантам нелегально пересечь границу Литвы.

Литва установила ограждение с колючей проволокой на границе с Беларусью, чтобы защитить себя от потока нелегальной миграции. По словам официальных лиц, нелегальная миграция организована минским режимом и расценивается как гибридная атака на Литву.