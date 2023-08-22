Советник президента: если людям не разрешить забрать часть накоплений, они разрушат пенсионную систему

"Если мы этого не сделаем, рано или поздно люди просто разрушат пенсионную систему – потому что она не служит людям", – заявил во вторник Ф. Янсонас в эфире радиостанции Žinių radijas.

Президент рассматривает возможность разрешить жителям снять четверть накоплений один раз в жизни.

По словам Ф. Янсонаса, многие жители во второй ступени накопили около 10-15 тысяч. евро – по его словам, это небольшие суммы. В случае реализации предложения Г. Науседы, те, кто накопил такую сумму, смогут забрать 2-3 тыс. евро, говорит представитель президента.

"Если вы были в правлении банка, в Конституционном суде или где-то еще, то, скорее всего, такие деньги не кажутся большими, но для рядового гражданина это много. И раз в жизни забрать эти 2-3 тыс. евро – это много", – сказал Ф. Янсонас.

"Человек, который говорит, что здесь рекламная кампания, что-то еще, он не живет в этом прекрасном мире", – добавил он.

По словам Ф. Янсонаса, аналогичную возможность своим гражданам предлагают многие страны мира.