22 августа 2023 г. 10:17

Советник президента: если людям не разрешить забрать часть накоплений, они разрушат пенсионную систему

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Šarūnas Mažeika
Если людям не будет разрешено забрать часть денежных средств, накопленных в пенсионных фондах второй ступени, то пенсионная система страны может рухнуть, считает представитель офиса президента. По словам главного советника президента страны Гитанаса Науседы по связям с общественностью Фредерикаса Янсонаса, действующая пенсионная система "не служит народу".

"Если мы этого не сделаем, рано или поздно люди просто разрушат пенсионную систему – потому что она не служит людям", – заявил во вторник Ф. Янсонас в эфире радиостанции Žinių radijas.

Президент рассматривает возможность разрешить жителям снять четверть накоплений один раз в жизни.

По словам Ф. Янсонаса, многие жители во второй ступени накопили около 10-15 тысяч. евро – по его словам, это небольшие суммы. В случае реализации предложения Г. Науседы, те, кто накопил такую сумму, смогут забрать 2-3 тыс. евро, говорит представитель президента.

"Если вы были в правлении банка, в Конституционном суде или где-то еще, то, скорее всего, такие деньги не кажутся большими, но для рядового гражданина это много. И раз в жизни забрать эти 2-3 тыс. евро – это много", – сказал Ф. Янсонас.

"Человек, который говорит, что здесь рекламная кампания, что-то еще, он не живет в этом прекрасном мире", – добавил он.

По словам Ф. Янсонаса, аналогичную возможность своим гражданам предлагают многие страны мира.

"Было бы сложно сказать, что, например, Новая Зеландия или какая-то другая страна разрушила свою пенсионную систему или сделала с ней что-то еще", – сказал Ф. Янсонас.

Президентура намерена внести свое предложение на осенней сессии Сейма. Между тем, некоторые политики предлагали разрешить жителям забирать свои накопления из фондов второй ступени вообще без каких-либо ограничений.

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