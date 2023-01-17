"Тихановская является одним из политических оппонентов белорусского режима, и в этой стране судят таких людей, что делается либо в Минске, либо процесс проходит в закрытом режиме. И в этом смысле нет ничего нового. Мы считаем этот суд несправедливым, неправильным и продиктованным режимом. И я думаю, что ни Литва, ни другие демократические страны просто так не признают решения такого суда", - заявила во вторник радиостанции Žinių radijas А. Скайсгирите.

ELTA напоминает, что во вторник в Беларуси начинается суд над лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в заочном порядке.

С. Тихановская назвала этот процесс "фарсом", и "местью (Александра Лукашенко – ELTA) людям, которые ему противостоят", не имеющим ничего общего с правосудием. По словам лидера оппозиции, у нее даже не было возможности ознакомиться с судебными документами.